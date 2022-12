Elizabeth Savala crítica unha esmaltada de filho e irmão defende: “Se te faz melhor, pinta até o c*”

Atriz aparece ao lado dos filhos comemorando o final do ano, mas não deixou de comentar a unha esmaltada de preto do filho, gerando um burburinho na internet

João Guilherme e Enzo Celulari já dispersaram os seus discípulos pelo Brasil todo, e um deles é o filho de Elizabeth Savala. O muso mostrou que a mãe não gostou muito da sua unha esmaltada de preto e recebeu os carinhos do irmão que o defendeu dos ataques da mãe que disse que não tinha gostado.

“Nada mais divertido que um dia no shopping com a família. Quem disse que só as crianças se divertem com as decorações de natal? É impossível ver um labrador de pelúcia desse tamanho e não abraçar! Olha a minha alegria tirando foto com o melhor amigo do homem e o meu melhor amigo (meu irmão). Na outra foto vemos o desconforto da minha mãe manuseando as bolas natalinas”, Diogo Savala iniciou na legenda.

O filho da atriz ainda brincou que ela estava dando palavras de sabedoria para o irmão. O irmão Thiago Picchi afirma no vídeo que “se te faz sentir 0.5% melhor, pinta até o c*”, defendendo Diogo.