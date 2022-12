Elizabeth Carvalho deixa a Globo depois de 20 anos de casa

Jornalista foi mais uma das profissionais da comunicação do time que deixou de fazer parte dos jornalistas

Aí Kamel, o que é isso? O senhor está brincando com os meus sentimentos! O diretor-geral de jornalismo confirmou a saída de Elizabeth Carvalho do time de comunicadores da Globo depois de 20 anos de casa. O vínculo se encerra no dia 31 de dezembro, lembrando que 10 anos de sua carreira foi como correspondente na Europa.

Não só ela deixou o time de jornalistas da Globo, mas uma lista generosa de nomes conhecidíssimos deram adeus a emissora e partiram para outros rumos.

Dona Globo quer começar o novo ano com o pé direito e as demissões não param e promete renovar o cenário jornalístico.