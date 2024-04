Elisangela Brito, mãe de Davi, deve ingressar na política, diz jornalista

Se muitos acreditavam que Davi ia entrar para política eu não sei, mas o que eu posso dizer é que os rumores de uma possível candidatura de Elisangela Brito, mãe do vencedor, já é dada como certa, isso eu sei. Segundo o jornalista Gabriel Perline, no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, a mãe do campeão deve ingressar na política em breve.

O comunicador afirmou que Elisangela tentará uma vaga como vereadora em Salvador, na Bahia, nas próximas eleições municipais, que acontecerão em outubro deste ano. Vale ressaltar que na semana passada ela se filiou ao partido União Brasil.

A filiação da mãe do campeão foi divulgada e o portal Minha Bahia afirmou que a intenção dos membros do partido era aproveitar a imagem da mãe de Davi para ‘fazer barulho’ e impactar a cena política local. Até o momento, ela não se manifestou sobre sua possível candidatura.