Elisa Sanches revela que já ficou com Rocco Pitanga, Felipe Camargo e Marcelo Bimbi

A atriz pornô citou detalhes do seu envolvimento com cada um deles, mas afirmou que o seu preferido foi o ator Rocco Pitanga.

Meus amores, como se já não bastasse a Andressa Urach usando a caixinha do instagram para expor a sua vida sexual, agora, a também criadora de conteúdos adultos, Elisa Sanches, também resolveu colocar a boca no trombone, e, inclusive, decidiu dar nome a alguns dos bois.

Durante uma das caixinhas que ela abre em seu perfil na rede social, ao ser questionada sobre qual dos famosos que ela já ficou ela mais gostou, a atriz pornô revela alguns dos nomes de quem ela já se envolveu e deu detalhes sobre cada um deles.

“Olha gente, eu já fiquei com o Rocco, o irmão da Camila Pitanga, eu já fiquei com o Felipe Camargo, o ex da Vera Fischer, e eu já fiquei com o Marcelo Bimbi, o ex da Nicole Bahls. Então, detalhes de cada um, O Rocco é bastante carinhoso, o Felipe Camargo é um amorzinho e o Marcelo Bimbi gosta bastante”, revelou a atriz pornô.

Logo em seguida, ela ainda resolveu contar qual dos três ela mais gostou de se envolver sexualmente. “Dos três, assim, o que eu mais gostei foi o Rocco, porque tipo, ele faz com amor, com carinho, e eu adorei demais.”