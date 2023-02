Eliminado do BBB23, Gabriel Fop ignora fãs na porta do Projac

O modelo foi eliminado no segundo paredão da edição, com 53% dos votos.

Como se já não bastasse ser um babaca durante a sua participação do BBB 23, com atitudes abusivas, racistas e gordofóbicas, após ter sido eliminado do reality, na noite de ontem (31), com 53% dos votos, Gabriel Fop, mais uma vez, decepcionou seus fãs.

Ainda estando nos estúdios Globo, para cumprir a agenda do eliminado, o modelo foi flagrado por fãs, que buscavam por um minuto de atenção do ídolo, o que não foi conquistado, já que Gabriel preferiu ignorar a existência dos que estavam ali.

Nas imagens, que foram gravadas pelos próprios fãs, eles aparecem tentando chamar atenção do eliminado, chamando-o para conversar um pouco com eles, mas, ao invés de se aproximar do público, Gabriel apenas acenou e fez um “joinha”, rapidamente.

Aff, que falta de consideração com aqueles que, mesmo diante das diversas atitudes nojentas projetadas por ele durante o programa, continuaram ao seu lado, lhe defendendo.

Gabriel ignora fãs que estavam na Globo tentando falar com ele!👀🍍#BBB23 #VirouFesta pic.twitter.com/0g01cPwQJV — Virou Festa🍍 #BBB23 (@viroufesta) February 1, 2023