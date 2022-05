Eliminada? Sindicato dos Artistas quer barrar Jade Picon de novela e a influenciadora recebe críticas!

Grazi Massafera e Kaysar ambos Ex BBB's e estrearam como atores depois do programa.



Chay Suede revelado no Ídolos, como cantor tbm teve sua oportunidade e brilha como Ator.



Lucy Alves começou no The Voice, como cantora.



A Jade não poderia pq memo??? pic.twitter.com/Unko1MSXU1

