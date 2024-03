Eliminação de Yasmin Brunet faz reality bater recorde de audiência

O kikiki está rolando solto depois que Yasmin Brunet saiu do reality da Globo. A entrevista impecável da modelo para Ana Maria Braga deixou um gostinho de quero mais diante do reality e acendeu as fofoqueiras para se ligarem no reality. Segundo o Notícias da TV, o reality show conseguiu igualar o alcance do segundo dia de programa, sendo o maior público desde então. A modelo deixou o confinamento com 80,76% dos votos.

De acordo com dados divulgados pela Kantar Ibope Media, o programa comandado por Tadeu Schmidt ficou com 23,3 pontos de média na Grande São Paulo, o mesmo índice do recorde anterior, registrado no dia 9 de janeiro.

Após a expulsão da parceira de jogo Wanessa Camargo, a modelo pediu para ser indicada ao paredão, pois não queria mais dividir o mesmo ambiente que seu rival, Davi.