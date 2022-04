”Será que o Vyni vem me buscar?” se indaga Eliezer, mas acredita que Comadres são alvo

O publicitário está achando que as Comadres irão juntas ao Paredão

Na madrugada desta sexta-feira, (8), não foi somente do lado da Macholândia que a cabeça já começou a fritar com o paredão viu? O outro lado formado pelas Comadres [Natália, Lina e Jessilane] e Eliezer também já está se movimentando.

Lina quem começou o assunto e comentou que eles são em quatro e o outro lado também, pois DG tem voto único por ser líder. “Vamos fazer o cenário que a gente pode. Nós somos quatro e eles vão ter quatro votos também. O DG vai desempatar”, comentou. Eli apontou que podem ser os dois mais votos pela casa se Arthur Aguiar não tiver nenhum poder dado pelo Quarto Secreto.

“É bem possível que eles queiram colocar vocês três”, comentou Eli e as meninas concordaram. Então, Lina, acha que será o alvo do voto do líder e Natália acredita que ela quem será indicada. “Pelas desavenças, ele está muito magoado comigo. Acho que ele vai me indicar direto”, disse Nat.

“Se for eu, e eu tiver um contragolpe, eu chamo o PA. Vocês votam no Gustavo?”, perguntou Lina e eles confirmaram que votam nele. Mas a atriz comentou que está receosa em chamar o atleta por ele ser próximo de Arthur Aguiar, que é o favorito, para eles, no momento. E Eli ponderou que é melhor do que ir Lina, Scooby e Arthur com ela.

Depois, na varanda, Eli se indagou se quando ele for eliminado Vyni irá busca-lo, já que Jessi prometeu que se sair antes de Lina irá busca-la. E o publicitário ainda riu, porque achou que permaneceu na casa por causa de mutirões do cearense. Ai que piada!