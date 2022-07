Eliezer do BBB rebate hate em foto de Viih Tube: “sexo de 3 a 5 vezes por dia”

Publicitário usou seu Twitter para desabafar sobre relacionamento com a loira

Para quem achava que Eli ficou só respondendo os comentários diante a sua relação com Viih Tube no Twitter se enganou, porque o publicitário fez um desabafo. Alguns seguidores chegaram a dizer que os dois tinham um contrato para estarem juntos e Eli rebateu tudo com uma cláusula interessante.

“Pra quem tá falando que o que eu tenho com a Viih é um contrato publicitário, preciso adicionar uma info. Tem uma cláusula nele que fala “sexo de 3 a 5 vezes por dia” coisa que vocês que estão falando, não sabe nem o que é”, escreveu Eliezer

A gente sabe que fogo não falta, né? Juntou o rei da pegação do BBB e a rainha da pegação da Farofa da Gkay. Ou seja, o resultado poderia ser um só. Logo após o kikiki, o tweet foi apagado.