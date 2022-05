Com escolta, Eliezer é aclamado por multidões em shoppings. Dá vontade né Arthur?

O harmonizado foi muito bem recebido pelos frequentadores de dois shoppings do Rio de Janeiro

Quem acha que Eliezer continua azarado pós BBB, está muito enganado(a)! O publicitário está abalando nesse pós e ó depois de ter ido a CINCO camarotes no ‘Desfile das Campeãs’ no Rio de Janeiro, ele foi recebido por dezenas de pessoas em dois shoppings nesta segunda-feira, (2). Dá vontade né campeão do ‘BBB22’?

Primeiro foi no Sider Shopping em Volta Redonda em um encontro com fãs nomeado “#PigDay” — por causa da risada de porco. E olha, tinha MUITA gente e todos gritando: “Eli, Eli”, e ele com sorrisão no rosto. Arrisco dizer que ele é o Lolliflop pipoca mais amado do Brasil atualmente.

Chegamos aqui no Sider Shopping com muuuuito carinho de Volta Redonda. Vocês são demais! ❤️ pic.twitter.com/P2aoJ3fKOd — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) May 2, 2022

Depois, Eli seguiu para o shopping Park Sul, também em Volta Redonda, e foi recebido por outra multidão, tirando fotos com seus fãs. E mais: o publicitário fez até dancinha com a galera, acredita? Show de carisma! Nota dez!

Acabamos de chegar no Shopping Park Sul em Volta Redonda ❤️ /adm pic.twitter.com/ADieAYMEjf — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) May 2, 2022

Rolou até dancinha com a galera ❤️ /adm pic.twitter.com/Pn5KGHxXWi — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) May 2, 2022

É, as pessoas gostam do moço né? E ele ficou em quarto lugar… Tem gente — não estou insinuando N A D A — que vence e ganha só um milhão e meio mesmo.