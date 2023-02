Eliezer se diz desapegado em relação a filha não ter seu sobrenome

Ex-BBB disse que a ideia partiu dela e que Viih Tube ainda encorajou ele a colocar seu sobrenome em Lua

Minhas fofoqueiras do Leblon começaram a arrancar o cabelo com a pinça e o fato é extremamente curioso. Aloca! Eliezer escolheu não colocar o seu sobrenome na filha, Lua. Viih Tube ainda tentou fazer com que o ex-BBB trocasse de ideia, mas ele não voltou atrás e se disse desapegado com isso.

“Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu para que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa lua de felicidade”, explicou.

E continuou: “O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de felicidade ou de felice’ ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: ‘Ah, mas não meu nome’”, disse ele.