Eliezer relata infecção no estômago durante viagem em família

Vish! A viagem de Eliezer com sua família deu meio errado por causa de uma infecção no estômago. O publicitário usou suas redes sociais para contar que o problema apareceu enquanto eles curtiam o dia em Porto de Galinhas, em Pernambuco, na companhia de Viih Tube e da filha, Lua.

Nos Stories do Instagram, ele contou sobre o ocorrido. “Sorte do dia: ir viajar e ficar de cama. Peguei alguma infecção no estômago. Só consigo levantar para correr para o vaso”, escreveu Eliezer ao compartilhar uma foto deitado.

Na sequência, o ex-BBB mostrou um registro da pequena Lua se divertindo na praia. “Enquanto isso a princesa está na praia se esbaldando”, brincou.