Eliezer realiza primeiros desejos da segunda gravidez de Viih Tube

Olha ela! Viih Tube já está com os desejos mais inusitados em sua segunda gravodez e seu marido não deixa de matar suas vontades todas. Eliezer contou detalhe sobre os desejos que apareceram até o momento e revelou que um dos mais inusitados foi que ela sentiu vontade de comer na “cumbuca”, ou bowl.

Eli publicou um vídeo onde contou que tudo se iniciou apenas 1 semana desde que descobriu a gravidez, quando ela ficou com vontade de comer lasanha. Viih também teve vontade de comer milho-verde com manteiga em um domingo, às 8 da noite, e fez seu amado procura espigas em dois mercados.

O terceiro desejo, no entanto, não foi de uma comida específica, e sim de um recipiente! Segundo o pai da pequena Lua Di Felice, de 1 ano, Viih quis comer algo em uma combuca. Eliezer até mesmo explicou o preparo específico do ‘prato’. “Tem que ser arroz, a carne moída, esquenta, fio de azeite prolongado, salada, que tem que estar picadinha. Que desejo mais estranho. E tem que comer assim, de combuca, que loucura. Vai entender”, disse o influenciador.

Por fim, a loira também teve desejo de comer bife de fígado, com a receita especial do maridão. “Ela só gosta do meu bife de fígado. E eu tempero ele com limão, bastante alho, e deixo ele curtindo, com pimenta do reino. E tem que ser na combuca, cortado em tirinhas”, detalhou Eliezer.