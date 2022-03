BABADO! Eliezer é vetado de prova, mas tem poder de líder no domingo!

O publicitário não saiu ruim desse veto e ele nem sabe disso ainda…

A dinâmica da semana do ‘BBB22’ é daquelas, leitor(a)! Ontem, (10), a ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ começou e é raiz do jeito que a gente gosta. Afinal de contas, ficar girando em um carrossel com jatos de ar na cara do nada, é mara para quem está assistindo. Mas Eliezer não participou da prova, pois Pedro Scooby o vetou, mas no domingo, (13), ele terá uma boa surpresa.

É que, de acordo com a dinâmica da semana, o participante vetado pela prova terá direto de indicar alguém ao paredão — status de líder né? Mas ele não poderá indicar Pedro Scooby, ok? E tem mais! O indicado poderá dar um contragolpe e levar mais alguém para a berlinda. Babado!

👑 Prova do Líder #BBB22:

Pedro Scooby veta Eliezer da Prova do Líder • #RedeBBB pic.twitter.com/GNAIxm1zUB — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2022

Então a dinâmica é a seguinte: o anjo — prova que ocorrerá amanhã, (12) — imuniza alguém; em seguida, o Líder indica alguém direto ao paredão; Eliezer indica alguém; a pessoa indicada por Eli dá o contragolpe; e o(a) mais votado(a) pela casa é escolhido no confessionário. Depois, a prova ‘Bate-Volta’ será entre o indicado por Eliezer, o contragolpeado e o(a) mais votado(a) pela casa. Prometeeee…