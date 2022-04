Como canta minha xará Kátia: Não está sendo fácil… A coisa está feia para Eliezer, Natália e Jessilane!

O trio já está ali só cumprindo tabela no game e ainda pegaram castigos pesados

O ‘Jogo da Discórdia’ no ‘BBB22’ desta segunda-feira, (11), parecia ser tão inocente e fofo. Os participantes precisavam escolher duas prioridades no jogo, o problema é que essas escolhas geravam consequências para os escolhidos. E quem são as pessoas que pegaram as piores? Sim! Eliezer, Natália e Jessilane!

Só para começar, espia as consequências dos meninos: Arthur ouviu áudio da mãe, Paulo André irá comer sua comida predileta, Douglas não pode usar a academia, hidromassagem e piscina e Scooby ganhou dois anos de GloboPlay e cinco mil reais.

Agora vamos aos zicados: Natália escolheu Eliezer para o Castigo do Monstro extra, onde ele tem que ficar de Polvo o tempo todo. Que namorada fofa né? Admiro… Eliezer escolheu Jessilane para dormir no jardim e ela, por sua vez, escolheu Natália para ir para a Xepa. Detalhe: as consequências foram sorteadas. Olha a sorte desse trio…

Ó e em outra matéria te conto a confusão que isso deu entre Eliezer e Natália viu? O publicitário ODIOU a escolha da affair e foi bem grosseiro (normal né?). Os próximos dias não serão fáceis para o trio… e se eu tenho dó? Imagina! Está no BBB, tem que passar por tudo!