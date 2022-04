Ih! “Seguimos caminhos diferentes”, responde Eliezer sobre Natália e revela que ficaria com Eslovênia!

Alô Lucas, corre aqui!

Nessa segunda-feira, (25), Eliezer respondeu há algumas perguntas dos internautas nas redes sociais do ‘BBB22’ e fez revelações sobre sua relação com Eslovênia e os rumos que seu affair com Natália irá tomar viu?

Perguntado sobre o love com Natália, Eli foi bem direto: “A química foi excelente. Acredito que nossas vidas tomarão caminhos diferentes. Tenho um carinho imenso por ela e ela me ajudou muito lá dentro. Mas a gente não tinha expectativa nenhuma para aqui fora e isso foi conversado lá dentro”, respondeu o publicitário.

E ele surpreendeu ao ser perguntado se ficaria com Eslovênia, caso ela não tivesse ficado com Lucas. “Essa é uma pergunta… Eslô é minha irmã e quero estar sempre com ela de forma carinhosa, sem se pegar. Se ela não tivesse ficado com Lucas acho que sim [teria ficado]”, respondeu. EITA, LUCAS! Que você acha disso hein? Se eles terminarem, acho que Eli chega junto…

O moço ainda contou que ficou feliz quando Gustavo saiu por sentir um sentimento de alívio e de recomeço. O harmonizado ainda revelou que não acha que se perdeu no jogo e que fica feliz pelo público tê-lo deixado por tanto tempo. Eli é um cara muito bacana né? Sucesso nessa empreitada que ele quer ter agora como apresentador de programa de viagens!