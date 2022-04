Em paredão com Eliezer e Gustavo, Lina corre o risco de ser eliminada! Oi?????

Está havendo uma manifestação nas redes sociais para eliminar a atriz e cantora

Num paredão entre uma pessoa do quarto Lollipop versus um jogador nato versus uma Comadre, qual seria o resultado sensato no ‘BBB22’? Eliminar o único sobrevivente do quarto flopado certo? Errado! Os telespectadores estão querendo eliminar a Lina!

Nesta sexta-feira, (8), foi formado mais um paredão e a atriz foi indicada por Douglas Silva, que alegou que ela sabe muito bem separar jogo de amizade, que tem crescido nos últimos dias. Depois, a casa foi ao confessionário salvar alguém do paredão e deu ruim para o Eliezer, porque ninguém o salvou, nem Natália. E no contragolpe, ele puxou Gustavo ao paredão para lhe fazer companhia.

E claro que nessa configuração sairia Eli, mas surpreendentemente, nas pesquisas, Lina está saindo com mais de 60% dos votos. Essa movimentação é da torcida sabe de quem? Sim, dele! Arthur Aguiar! A padaria em peeeeso está votando nela por medo dela tirar o prêmio do marido de Maira Cardi.

convoco as torcidas do PA, DG, arthur, scooby e gustavo para tirarmos a lina nesse paredão, é a nossa oportunidade para ela não crescer até a final — carol (@bbbality) April 9, 2022

Misericórdia! Imagina a cara de Eliezer ao votar do paredão? Nosso guerreiro! É ele! Eliezer, o único dos Lollipopers a voltar do paredão! Será que Eli é o novo Fiuk? Que vai a final sem ninguém querer? Aguardemos…