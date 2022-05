Ex-BBB deu a cara a tapa sem medo de julgamentos

Quem tem coragem mostra mesmo e não esconde o público da verdade. O ex-BBB Eliezer já tinha dado declarações que entrou no reality da Globo devendo sua harmonização facial, mas a gente só foi ter conhecimento do rosto oficial do publicitário agora, meses depois de sua saída do BBB, quando o trabalho foi realmente finalizado pelo profissional.

Eliezer mostra resultados da harmonização facial após um ano de aplicação. Curtiram? pic.twitter.com/RZsKWgEk1r — PAN (@forumpandlr) May 13, 2022

“Falou-se tanto da minha harmonização facial quando eu estava lá dentro, eu vim fazer o retoque. Eu estava devendo quando entrei no programa! Depois eu mostro o que ela está fazendo para me deixar decente”, brincou Eliezer nos stories.

De acordo com o site Purepeople a harmonização do gato ficou no valor de R$15 mil e agora sim está no resultado final do tratamento, com retoques e tudo no lugar. Se valeu a pena ou não, eu deixo com vocês, mas garanto que tanto antes, quanto agora ele continua um gatinho. Aloca!