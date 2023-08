Eliezer faz cirurgia para retirar glândula mamária: “Sofria muito bullying, a vida toda, sempre tive vergonha”

O ex- BBB revela que está se recuperando bem do procedimento e está sendo cuidado por sua esposa, a também ex-BBB Viih Tube.

Amores, recentemente, o influenciador e ex-BBB Eliezer, que participou do BBB, passou por uma cirurgia de correção da ginecomastia, condição que resulta no aumento das mamas, Através do seu instagram ele contou para os seus fãs sobre o procedimento e mostrou o antes e depois da cirurgia.

“Para quem ta falando ‘nunca tinha reparado’ é porque eu nunca apareço sem camisa com os peito aparecendo. No meu feed as fotos que te eu sem camisa, é quando eu to muito magro, porque disfarça’. Quem acompanhou o BBB eu sempre andava com uma camisa de botão aberta porque assim tampa o peito”, explicou o marido de Viih Tube, que continuou, “O tamanho da minha glândula mamária era enorme, bem maior que uma ‘normal’ desde que saí da cirurgia já comecei a fazer a drenagem para eliminar todo o líquido”.

Em entrevista ao Gshow, Eliezer conta que está se recuperando bem e dá detalhes do procedimento cirúrgico que realizou.

“Eu estou bem. Não estou sentindo nenhuma dor e Viih está cuidando de mim. Sou paciente dela por esses dias… Estou fazendo drenagem, já tirei o dreno. Tirei uma glândula mamária que estava quatro vezes o tamanho do normal. Estava gigante. Tinha 350 ml de gordura de cada peito. Eu tinha praticamente um silicone em cada peito. Estou sem dor nenhuma, medicado e fazendo tudo certinho”, explicou.

Por fim, ele conta que durante toda a sua vida ele sentiu vergonha de ficar sem camisa, inclusive no BBB, e revela que já sofreu muito bullying devido a essa condição.

“Sofria muito bullying, a vida toda, sempre tive vergonha, principalmente quando estava no BBB. Se pegar minhas fotos antigas, são poucas sem camisa. Quando alguém falava: ‘Vamos fazer fotos?’. Eu dizia: ‘Sem camisa, impossível’. Até uma foto debaixo do chuveiro, coloquei uma camisa pra disfarçar”, relembrou o ex-BBB.