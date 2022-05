Alguém se candidata? Eliezer revela que está “na seca” após o BBB22: “Nem beijar na boca”

O publicitário revelou que não pegou ninguém após o programa mesmo sendo o maior pegador de todos os tempos

Se achávamos que Diego Alemão, do BBB7, ou Breno Simões, do BBB18, eram os maiores pegadores do reality show é porque ainda não tínhamos conhecido Eliezer né? Mas acredita que após o programa, ele não ficou com ninguém?

Sim, leitor(a)! Ele fez a revelação no Podpah, um podcast no Youtube! “O que está acontecendo de bom na sua vida?”, perguntou o entrevistador. “Não está acontecendo nada de bom! Nem transar eu tô transando! Nem beijar na boca! Juro por Deus! Eu achei que ia sair famoso, beber de graça, dar uns beijos na boca… Mas eu não fico um minuto sozinho! Eu beijei lá no canal Mazzafera, que queria me desencalhar e eu beijei na boca”, revelou o publicitário. Alguém se candidata? Tenho amigas que sim…

E mais: Eli postou em seu Twitter que quer continuar sendo global e onde ele manda currículo. Um seguidor, bem engraçadinho, brincou que era para ele mandar para Samantha Schmütz — Deus perdoa, mas a internet não!

Gente, eu quero continuar sendo Global. Pra onde manda o currículo? — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) May 16, 2022

Pra Samantha, ela quem decide quem é artista ou não no Brasil — will (@wtuitta) May 16, 2022

Ah Eli, que judiação né? Sem emprego, sem affair… Póbi do Eliezer! Perdeu tudo!