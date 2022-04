Eu imploro: eliminem o Eliezer! Publicitário está no paredão com Douglas Silva e Pedro Scooby

Não é possível que ele escapará de mais um paredão e com a Macholândia que carregou o programa nas costas

Depois que Gustavo deu adeus ao jogo nesta terça-feira, (19), infelizmente, um novo paredão foi formado, porque a coisa está corrida e o Boninho não vê a hora de acabar. E dessa vez teremos eliminação de Eliezer? Será?

A ‘Prova do Líder’ foi em parceria com a Above e consistia no seguinte: cada participante tinha que encontrar um kit de bolas dentro da piscina de bolinhas. Depois, na própria pista, arremessava a bola sempre por baixo da trave. O objetivo era encaixar as quatro bolas nos quatros espaços que existiam na pista. Se a bola descesse pelo outro lado, o brother podia ir até lá, pegar a bola e arremessá-la novamente de qualquer um dos lados. Mas, o arremesso só podia ser feito por baixo das traves. Vencia a prova quem conseguisse posicionar as quatro bolinhas no topo da pista e apertasse o botão primeiro. E quem ficasse por último ia para o paredão.

E quem levou a melhor? Paulo André, que levou Arthur Aguiar para o VIP — e por que não levou o Douglas que está há mais tempo sem ir hein? Não entendi…

👑 Prova do Líder #BBB22:

Paulo André é o novo Líder #RedeBBB pic.twitter.com/44lbi8mEus — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

O indicado pelo líder foi Eliezer, claro, né? “Indico o Eli, as outras três pessoas aqui são as pessoas que compartilharam todos os momentos da casa comigo. E o Eli jogou do outro lado do muro, como a gente fala, então vai o Eli!”. Sensatinho lindo!

Depois a casa votou no confessionário no Pedro Scooby, que votou em Arthur Aguiar, e Douglas Silva foi ao paredão pela dinâmica da Prova do Líder. “Bom como combinado, DG como ficou por último na prova, já está no paredão”, anunciou Tadeu Schmidt.

👑 Prova do Líder #BBB22:

Douglas Silva foi o último na disputa e já está direto no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/RPiUcY9ZeZ — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

Agora teremos a ELIminação que tanto eu e a torcida da Macholândia — não estou falando com vocês, Padaria e pontos de luz — queremos? Por favor né? Hora extra de Eliezer já…