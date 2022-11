Eliezer diz que está com problema no coração: “É raro e estou cuidando”

Pai da filha de Viih Tube, Lua, contou nos stories que começou a sentir uma dor na região do peito

Meu coração de fofoqueira fica cada vez mais apertado com as notícias do mundo dos famosos e o novo muso a me deixar apreensiva foi Eliezer. O pai da filha de Viih Tube usou as redes sociais para dizer que está passando por um problema raro no coração e que as dores têm dificultado a sua respiração.

“Oi gente, então cerca de 10 dias atrás comecei a sentir uma dor na região do peito, esses últimos dias a dor piorou muito e comecei a ter dificuldade para respirar. Fui pro hospital e lá descobri que é uma questão no coração. É raro e estou cuidando para não se tornar grave”, escreveu Eli.

O ex-BBB ainda contou que está se medicando e sendo cuidado pelos melhores médicos. “Não se preocupem, estou em casa, fora de perigo e qualquer coisa grave como infarto, AVC já foi descartado”, disse.

