Estrategista só agora, Eliezer tem um plano: quer ver os meninos votando entre si!

Ele já está contando com a eliminação de Natália amanhã, (12)

O único remanescente dos Lolliflopers, Eliezer já está com tudo em mente para seus próximos passos no ‘BBB22’. Já que sua amada está no paredão com Gustavo e Paulo André, o participante já está contando com a eliminação da mesma amanhã, (12). Com isso, ele quer fazer uma super estratégia com Jessilane.

Caso ele pegue a liderança ou Jessi, o intuito de Eli é eles se indicarem para jogar a bomba nos meninos da Disney para que eles votem entre si. “Eu quero muito ver essa cena deles votando entre eles para descobrir quem eles vão entregar. Se for para sair, a gente vai sair de qualquer jeito, não é? Sendo Arthur ou não. A gente precisa ter uma jogada, uma movimentação significativa”, disse o grande Eliezer.

Jessilane concordou com a movimentação e disse que também quer muito isso. E para a bióloga, o mais fraco na aliança é Gustavo, então o bacharel em Direito que iria ao paredão pelos votos dos “amigos”.

Será que essa estratégia vai dar certo? Confesso que gostaria de ver…