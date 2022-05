Amigos? “Nossa relação é boa”, revela Eliezer sobre amizade com Arthur Aguiar

O publicitário participou de um space no Twitter nesta quinta-feira, (12)

Eliezer está colhendo diversos louros após sua saída do ‘BBB22’ e está cada vez mais conectado com seus fãs nas redes sociais. E nesta quinta-feira, (12), o publicitário fez um “Space”, bate papo por áudio no Twitter, com seus fãs e falou sobre Arthur Aguiar.

“Eu fico muito feliz por ter sido acolhido pela torcida, porque o Arthur é uma pessoa que além de eu respeitar, eu admiro muito, é um cara super inteligente, um cara super centrado, então ele é super merecedor, não consigo entender, enfim… tem coisas que eu não consigo entender, pra mim ele é merecedor total”, elogiou o ex-colega de confinamento.

Eliezer confessa que admira Arthur (Foto: Reprodução)

O ex BBB aproveitou para elogiar e agradecer a torcida do ator, já que nos paredões da reta final, a Padaria se uniu para ajudar o rapaz né? “Ele entrou pra jogar e ele fez o jogo dele. Foi um jogo limpo, foi um jogo transparente, deixou sempre muito claro tudo, mereceu. Então eu fico muito feliz da torcida dele, a Padaria, ter me acolhido, eu me sinto muito abraçado por ela, então se sintam abraçados por mim também”.

Por fim, Eli revelou que ele e Arthur ainda se falam, mas pelos tantos compromissos que ambos têm não consegue ser tão frequente. “Eu tenho carinho por cada um de vocês; os fãs dele eu acho fantásticos. E a minha relação com o Arthur está muito boa. A gente não se fala todos os dias, porque cada um tem suas agendas ali, então não tem uma relação de ‘bom dia, boa tarde e boa noite, Arthur’. Não tem isso, isso não acontece, mas a gente se fala sim. Nossa relação é boa”.

Será que teremos Eli com Maira Cardi comendo pão sem glúten? Aguardemos…