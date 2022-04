Deixa o rapaz sonhar! Eliezer agradece ao Brasil, se emociona e pula na piscina

O publicitário está achando que o Brasil A-M-A ele…

Não teve coisa mais engraçada nesta terça-feira, (5), que a alegria de Eliezer ao voltar do paredão e achar que o Brasil o ama de paixão. Detalhe importante: no paredão falso, eram quatro pessoas e ele teve 0,4% — provavelmente a família quem votou né?

“Eu não acredito que eu fiquei”, disse chorando e tirando microfone para pular na piscina junto com Gustavo e as Comadres. Depois, no Quarto do Lolliflop, Natália ficou super emocionada e falou: “Obrigada a cada um que votou” — estou rindo, desculpa. E o coitadinho do Eli disse que vai fazer uma oração em agradecimento e Nat disse: “Vocês não sabem como isso foi significativo, é importante pra mim”.

Eli e nat no Lollipop agradecendo a cada um que votou e nat falou “Vocês não sabem como isso foi significativo é importante pra mim” #BBB22 pic.twitter.com/qUci372MDW — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 6, 2022

Simplesmente eli falando que nunca foi tão feliz na vida dele kkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/Sz6f6liRPc — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 6, 2022

Eles comemorando pulando na piscina. Da até uma pena 🤣#BBB22 pic.twitter.com/ddXT9AVDhx — Apuração BBB (@guiapurareal) April 6, 2022

Eliezer ainda falou no Quarto, para Natália, que ele está muito feliz por ser “TOP 8” do programa. E adivinha quem estava ouvindo? Arthur Aguiar! O ator respondeu: “Calma, Eli! Você é top 9 ainda”. Ai o deboche… Estou ansiosa para ver o quanto Eli vai recalcular rota quando o ator voltar. Aliás, até a equipe do publicitário está se divertindo com porcentagem dele.