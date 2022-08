Eliana não recebe convite de outra emissora

Eu acho que ela com muita classe, não se vê falando nada polêmico dela por aí, assim todo mundo quer mesmo, uma profissional assim. Após rumores de que Eliana estaria cotada para assumir os domingos da Tv Globo, a equipe da apresentadora se manifestou.

“Ao contrário do que vem sendo noticiado sobre Eliana durante esta semana, esclarecemos que a apresentadora não recebeu convites ou teve qualquer contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa ‘Eliana’, no SBT”, informaram, segundo o site Hugo Gloss.