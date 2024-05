Eliana já está fechada com a Globo para fazer o Saia Justa e não quer polemizar sua saída do SBT

Quem conhece a Eliana, está cansado de saber que a musa criou sua carreira o mais longe de polêmicas e faz de tudo para seu nome não apareça em confusão ou em boca de Matilde.

No auge do Bom Dia e Cia em 1998, a apresentadora foi pega de surpresa com a entrada de Jackeline Petkovic dentro do seu cenário, para dividir o matinal por ordem do Silvio Santos. O resultado disso: foi a ida dela para TV Record á pedido do executivo Eduardo Lafond (antes de fechar com a Record, ela quase fechou com a Tv Globo)

Nesta época, sua discreta saída da emissora foi marcada por muitos trabalhos e por baixos índices de audiência, até porque a emissora do Bispo não tinha tradição em programa infantil (eles tentaram Mariane, Mara Maravilha e series japonesas e nada) até que Dona Eliana viaja para EUA e coloca o famigerado Pokemon no seu programa,e aí, é sucesso garantido.

Em 2005, Eliana decidiu abandonar os programas infantis e lança com o lendário Deto Costa e Cesinha o programa TUDO É POSSIVEL que começa vencer sistematicamente o próprio Silvio e começa a despertar ira de Gugu Liberato. Discretamente, a loira provocou uma briga de produções na TV brasileira.

Depois disso, Eliana deixa Record e retorna para SBT na mesma época em que a Gugu assina com a emissora do Bispo (é óbvio que Silvio Santos a contratou correndo!).

Só que começou a surgiu uma rivalidade com a filha do dono. Desde troca de essências de perfumes da Jequiti. A filha número 4 implorou para Silvio Santos entregar o horário de Eliana para ela.

Mas como uma boa sagitariana, Eliana se fez de boba, ficou na sua e foi levando seu programa com o diretor “Anjo” para vice-liderança e faturando horrores.

Sem investimentos e com o mesmo cenário há mais de 5 anos, a apresentadora achou um tremendo absurdo as estreias da emissora no ano de 2024, mas nenhuma investimento para o programa dela.

As conversas com a Globo já estavam acontecendo. Inicialmente, entraria na emissora para apresentar o Saia Justa seguido de um plano de carreira bem definido e com aquele contrato leonino que Dona Eliana sabe fazer muito bem.

Eliana jamais iria participar da campanha SBT DO BEM, não por não querer ajudar muito pelo contrário. Eliana fez uma grande doação para o Rio Grande do Sul mesmo não estando presente no programa, a apresentadora fez uma publicação em suas redes sociais mostrando que mandou um caminhão abarrotado com doações para o povo gaúcho. “De todo o meu coração para as famílias do Rio Grande do Sul. A luta ainda é longa e tenho fé que o Brasil vai se unir cada vez mais para apoiar a população gaúcha a sair desta calamidade”, disse a apresentadora.

Sabemos como a Eliana é né, amores? Ela jamais polemizaria a sua saída do SBT neste momento delicado de transição. Falando nisso, Eliana te espero para aquele café no seu apartamento na lagoa, ok mana?