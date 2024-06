Eliana deve anunciar sua ida para Globo no dia 7 de julho

Oi? Eliana na Globo, é isso mesmo produção? Tô achando tudo essa reviravolta na TV , mesmo não sabendo das fofocas dos bastidores. Eliana deve fazer seu anúncio na Globo no dia 7 de julho, de acordo com Fábia Oliveira.

Eliana deve ser uma das convidadas do júri artístico da final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão, que irá ao ar no dia 7 de julho. A sua participação no programa de Luciano Huck seria para marcar a ida oficial da apresentadora para o canal.

A colunista ainda disse que Eliana é cotada para integrar o elenco do programa Saia Justa, no GNT. Esse será apenas o projeto de entrada da apresentadora na emissora.