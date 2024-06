Eliana cai no choro em declaração ao SBT

Todos nós levamos um susto quando soubemos da saída de Eliana do SBT, mas ontem (09), ficamos ainda mais emocionados com o início das despedidas da apresentadora. Com a voz embargada, ela iniciou as despedidas. O ato aconteceu durante o Beleza Renovada.

No palco, após a revelação da transformação da personagem, Eliana anunciou que era a última edição do quadro e ficou com voz embargada e os olhos cheios de lágrimas ao se despedir.

“Este é o último Beleza Renovada do Programa Eliana. A gente está fazendo uma série de despedidas aos poucos neste mês. O Programa Eliana vai ao ar até o final de junho. Mas, ao longo da semana, a gente vai se despedindo. Na semana passada, a gente se despediu do É Doce Ou Não É Doce, hoje a gente está se despedindo do Beleza. Sinceramente, eu sou só um veículo para poder mostrar para vocês o que é, de fato, esse amor e esse carinho que a equipe toda se une sempre para essas mulheres. Então eu que agradeço, muito obrigada”, disse ela.