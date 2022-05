Eli é barrado ao ver apartamento sem corretora: “Tive que abrir o Google para provar que eu estava no BBB”

Ex-BBB segue na saga de achar um apartamento para chamar de seu

Tá achando que BBB não passa por perrengue? É perrengue atrás de perrengue e Eliézer que diga. O ex-BBB foi barrado na entrada do prédio que está olhando para morar, porque estava sem a corretora e teve que abrir o Google para provar que estava dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A saga do apartamento do Eli continua: “Acabei de abrir o Google para provar que eu era eu que estava na casa”. 🗣 pic.twitter.com/Jq04VpIAZt — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 24, 2022

“Eu gosto da humilhação, né mano. A corretora teve um problema e não pode vir comigo ver o apartamento, e eu preciso resolver isso, estou sendo barrado nesse momento. A pessoa não viu o BBB, tive que abrir o Google para provar que eu estava no BBB”, disse Eli.

O ex-BBB ainda contou que teve que colocar o celular do lado do rosto para mostrar que participou da edição. “Botei meu celular e minha cara, tive que tirar o óculos escuros para provar que eu estava no BBB, agora estou esperando me liberar”, desabafou.