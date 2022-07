Eleven chama produtores de Stranger Things de ‘sensíveis’: “É ridículo”

Millie Bobby Brown alfinetou as mortes que aconteciam na quarta temporada da série

Caros leitores, essa vai para os fãs de Stranger Things e que assim como eu e Millie, acreditam que faltam mortes dentro da série. A atriz que deu vida a Eleven, contou que os produtores, irmãos Duffer, foram sensíveis demais. Os dois não deixaram de responder a investida da atriz no podcast ‘Happy Sad Confused’.

“Os irmãos Duffer são dois sensíveis que não querem matar ninguém. Precisamos ser como Game of Thrones. Precisamos ter a mentalidade de Game of Thrones. Eles tentaram matar David Harbour [Hopper] e o trouxeram de volta. É ridículo”, disse a loirinha, causando polêmica.

Os produtores por sua vez, rebateram as críticas. “Do que Millie nos chamou? Ela disse que nós éramos sensíveis. Ela é hilária. Acredite em nós, tentamos todas as opções. Uma hipótese, se matamos Mike é deprimente… Não somos Game of Thrones. Isto aqui é Hawkins, não Westeros. A série deixa de ser Stranger Things, porque temos que ser realistas”, disseram os Duffer.

Esse mundo invertido deu uma revirada de cabeça para baixo, hein? Eu não posso deixar de concordar com millie, mas comparar a série com Game of Thrones foi pesado.