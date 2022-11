”Ele está com medo de morrer”, diz astróloga três meses antes da morte de Guilherme de Pádua

Monica Buonfiglio montou o mapa astral do assassino da filha de Gloria Perez

Minha gente, ninguém brinca com as astrólogas. Monica Buonfiglio previu a morte de Guilherme de Pádua tempos antes de sua morte. Vale lembrar que o ator faleceu vítima de um infarto, ontem (06). A vidente ainda previu o acidente de Rodrigo Mussi e usa o seu canal no Youtube para falar sobre as previsões.

“Se esse rapaz não estiver medicado, pode ter problemas no futuro. A sexualidade dele é um pouco conturbada. Ele está com medo de morrer. Provavelmente vai tentar provar sua inocência, não sei como, porque não é [inocente]”, declarou.

A astróloga ainda disse que não existia arrependimento no seu mapa astral e que ele enfrentava dificuldades psicológicas, principalmente neste ano.

“Ele tem aspectos de narcisismo, um marte muito agressivo. Vai tentar voltar para a mídia, vai tentar ser ator de novo e vai conseguir”, chegou a prever Monica.