‘Ela é solteira e ninguém tem dono’ Murilo Dias se defende após ataques nas redes sociais

Minha gente, vocês viram o tamanho da repercussão que rolou na internet por causa da troca de mensagens entre Murilo Dias e Bruna Biancardi . depois dos ataques virtuais que recebeu ao elogiar uma foto de Bruna. O influenciador Murilo Dias rebateu todos os ataques virtuais ao defender seu comentário.

O modelo enfatizou que apenas fez um elogio a uma mulher solteira, respeitando a individualidade e liberdade de cada pessoa para ser apreciada. destacou a independência e solteirice de Bruna, salientando que ninguém pertence a ninguém.

“Apenas fiz um elogio para uma mulher solteira, que é linda mesmo. Cada uma com sua beleza individual e livre pra serem apreciadas, isso era pra ser normal! Ela é solteira, independente e ninguém tem dono aqui”, complementou.

Ele negou todas as acusações de um suposto affair com Bruna:”Vocês têm que parar de tornar algo pequeno em gigantesco e negativo, isso pode acabar com a vida de outras pessoas. Esse fanatismo descontrolado, vocês precisam de ajuda urgente, não compreendem a realidade. Não está acontecendo nada entre ninguém, foi uma ação e reação, só isso”.

E também pediu que o fanatismo não transforme situações simples em algo negativo, alertando sobre o impacto na vida das pessoas. “Se vocês são fãs mesmo do moleque (se referindo à Neymar), que seja para o bem, para pregar o amor, a felicidade, união e não o ódio. Futebol é mais que isso família”, desabafou.