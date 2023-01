“Ela é muito diferente de mim”, diz Fred sobre Marília

Dupla tenta sair do quarto secreto onde apenas um vai ter o direito de voltar para a casa

Fred Nicácio tem dado o que falar nas redes sociais com o seu jeitinho de esquentar o jogo. No seu discurso em que ele defende a sua estadia na casa, ele (mais uma vez) fala sobre a sua sintonia com Marília, dizendo que não combina com a médica.

“Eu devo voltar pro BBB pra mostrar meu jogo individual. Eu adoro minha dupla, mas ela é muito diferente de mim”, disse ele.

Vale lembrar que Fred levou Marília para a academia algemada nele, mesmo ela não querendo se exercitar. Afe!