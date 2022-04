Personal trainer, do caso do mendigo, posta foto com esposa e se declara

“A aliança do casal é o maior vínculo de união deixado por Deus, pois transpõe os obstáculos que surgem na caminhada”, escreveu na legenda

Para TU-DO! A gente já sabia que no caso do personal que pegou a esposa o traindo com o “mendigo do amor”, Givaldo Alves, tudo ia ficar bem, pois ele não jogaria fora todos os anos que passou ao lado de Sandra Mara. Ontem (21) Eduardo Alves postou uma foto com a esposa e se declarou.

“Foram dias de sofrimento e luta, mas hoje temos a alegria de estarmos juntos, com nossos filhos, família, amigos e todos aqueles que investiram seu precioso tempo em oração por nós. Somos gratos primeiramente a Deus, aos nossos familiares, amigos e todos que colaboraram para o restabelecimento da saúde da Sandra”, escreveu o personal na legenda da foto.

O caso ainda divide opiniões na internet, mas o marido ficou ao lado da esposa em todos os momentos e foca que Sandra passava por um tratamento psicológico no momento em que encontrou o mendigo que se aproveitou da moça.

A Dra. Deolane ficou do lado de Sandra e comprou a briga com o “mendigo do amor”, desde então o burburinho correu solto na internet e as alfinetadas partem de todos os lados.