Eduardo Leite se declara para namorado em posse: “Meu amor”

Governador do Rio Grande do Sul, emocionou a todos ao homenagear o seu namorado durante a sua posse

As minhas fofoqueiras sonham com um namorado assim, cheio de amor para dar, vender e jogar fora. Eduardo Leite emocionou a todos ao fazer um discurso pra lá de romântico em sua posse como governador do estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Eduardo não deixa de dizer que sente uma admiração ímpar pelo parceiro.

“É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thalis, o meu amor, o meu carinho. Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais”, iniciou ele.

Leite ainda diz que o Rio Grande do Sul não terá a primeira-dama. “O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, pode ter certeza”, disse sobre seu namorado, o médico Thalis Bolzan. Que amor!