Eduardo Costa assume que perdeu a virgindade aos 17 anos com uma senhora de mais de 70

Cantor foi convidado a participar do canal ‘Conceito Sertanejo’ no Youtube quando fez a revelação

Faz tempo que Eduardo Costa não aparece aqui na coluna para dar o ar da graça, né minha gente? Recentemente, o artista contou mais detalhes da sua vida sexual, ou melhor, do começo da sua vida na hora H. Em entrevista ao canal do Youtube ‘Conceito Sertanejo’ ele revelou que sua primeira vez aconteceu aos 17 anos com uma senhora de mais de 70 anos.

“Foi com 17, foi no mesmo dia, com uma senhora de 70 e poucos anos”, revelou ele. Logo após, o cantor ainda revela que já transou com mais de mil mulheres e deixou claro que nunca teve relações com homem.

“Nenhum, nenhuma vez, graças a Deus”, disse ele. O apresentador ainda investe em Eduardo e pergunta se nem com ele rolaria o affair. “Não, não pretendo. Você não, você é pau grande, sua mulher falou para mim”, respondeu Costa. Aloca!