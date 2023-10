Eduardo Bolsonaro serve de chacota em TV Argentina após defender armas: “Por isso tiraram o pai do poder”

O deputado federal do PL foi ironizado em entrevista à rede de televisão argentina C5N interrompida neste domingo (22)

Afe! Eduardo Bolsonaro usou o seu espaço na TV Argentina para defender o porte de armas. Em entrevista ao canal CN5 neste domingo (22), ele defendeu o uso de armas como “legítima defesa” e ainda prestou apoio a Javier Milei, candidato de direita que fez propostas semelhantes a de seu pai, Jair Bolsonaro.

“Eu acredito que Javier Milei tem todas as condições de colocar a diante esta política (semelhante à do governo Jair Bolsonaro) na Argentina, porque não há motivo para que o Brasil seja assim e a Argentina esteja em crise”, disse Eduardo ao chegar no comitê de campanha de Milei. “Colocar adiante armas de fogo nas mãos dos cidadãos significa dar condições de que tenham a legítima defesa”, prosseguiu.

Gustavo Sylvestre não se aguentou e comentou a fala de Eduardo: “Muito generosa é a Argentina e os argentinos por receber este tipo de gente…Por isso que os brasileiros, com lógica, tiraram o seu pai do poder, felizmente”. A entrevista foi concedida em frente ao ‘bunker’ da campanha de Milei, no Hotel Liberdade, em Buenos Aire