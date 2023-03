Eduardo Bolsonaro fala sobre parceria do PT com o tráfico e Glauber Braga questiona joias e cocaína encontrada em avião da família Bolsonaro

Deputado Eduardo Bolsonaro disse que Flávio Dino foi visitar o complexo da Maré com dois carros, ressaltando que tudo estaria combinado com o tráfico de drogas

O discurso dos parlamentares na Câmara dos Deputados esquentou depois que Eduardo Bolsonaro disse que Flávio Dino estaria compactuando com o crime no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O deputado foi contra-atacado por Glauber Braga que disse que ele quem tinha que responder sobre as jóias no caso do ex-presidente e ainda diz que a maior apreensão de armas ocorreu a partir de pistas do condomínio de Jair Bolsonaro.

“Flávio Dino foi visitar o complexo da maré e a comunidade, dominada pelo tráfico de drogas, mais bem armada do Rio de Janeiro, com dois carros, ele chegou ali com dois carrinhos. Ou seja, estava tudo armado com o tráfico de drogas, pode chegar que está na boa. Será que ele vai pedir o recadastramento da arma do vagabundo? Não, ele vai lá dar segurança”, disse ele.

Glauber Braga rebateu a acusação: “Sempre que ele tem oportunidade, ele tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro, só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista do condomínio do pai dele, a grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele, está querendo enganar quem?”, questionou

“Já devolveu o colar, o relógio e os outros ítens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa? Porque isso é corrupção. Você tem que responder por isso”, finalizou.