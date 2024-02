Edu Guedes se pronuncia após pedido de prisão

O ex-marido e empresário Alexandre Correa pediu a prisão do chef de cozinha.

Amores, mais cedo contei para vocês que o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, pediu a prisão do também apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes, que supostamente estaria tendo um caso com a loira.

Pois bem, diante disso, através de um comunicado, a equipe de Edu se pronunciou a respeito dos casos envolvendo o seu nome.

“Mas nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu. A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu é um ser humano, profissional, pai, filho, etc”, iniciou o comunicado.

Por fim, a equipe do chef de cozinha fez questão de ressaltar o mal que as diversas acusações que estão sendo feitas contra eles estão causando.

“Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo”, concluiu o comunicado.