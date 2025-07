Edu Guedes passou por delicada cirurgia de remoção de câncer de pâncreas, diz assessoria da RedeTV!

Gente, estava eu aqui em casa fazendo meu babyliss para ir curtir um sambinha lá na Pedra do Sal com uns amigos, quando eu quase queimo o meu cabelo por conta de uma mensagem que acabei de visualizar no meu grupo de fofoqueiras.

Após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, o apresentador é chef Edu Guedes precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos , os médicos acharam um tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

Neste último sábado (5), Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no hospital Einstein Israelita em São Paulo. A cirurgia teve duração de 6 horas e, de acordo com o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”. O chef e apresentador segue em recuperação.

A assessoria de imprensa do apresentador compartilhou uma mensagem de Edu nas redes sociais, que carinhosamente enfatizou: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”. A assessoria do apresentador informou que os próximos sete dias serão bastante delicados.

A emissora irá trazer mais informações na manhã desta segunda-feira (7) durante o programa “Fica Com a Gente”, que será exibido ao vivo, às 10h, na RedeTV!.