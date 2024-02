Edu Guedes manda recado ao vivo para Ana Hickmann

Vish! Edu Guedes foi grandão e não teve medo dos boatos que insistem em dizer que ele está vivendo um affair com Ana Hickmann. O chef de cozinha mandou um recado para sua colega de trabalho e mandou um beijo para ela.

Tudo aconteceu quando o programa passou um comercial, que leva Ana como garota propagando. Logo após exibir imagens com a loira, Edu lhe mandou um recado. “Vou aproveitar e mandar um beijo para Aninha, que gravou esse comercial”, disse o apresentador, que logo seguiu com as outras reportagens do programa.

“Um beijo para querida Cátia [Fonseca], para Sônia Abrão e toda sua equipe, Thiago Rocha, que é um cara nota mil, Leo Dias, Nelson Rubens, Fabíola Reipert, um beijo para você. Vai ter pauta para vocês”, declarou Edu em meio de risadas.