Edu Guedes fala pela primeira vez sobre relacionamento com Ana Hickmann

Em meio a muita polêmica, Edu Guedes e Ana Hickmann firmaram a união e se assumiram para a web. Os dois estão vivendo um momento mágico depois de tanta bagunça na vida pessoal. O chef de cozinha não tinha dado detalhes sobre o seu envolvimento até então, mas resolveu soltar o verbo em entrevista à Quem.

O apresentador se declarou para o apoio que recebeu do público e garantiu que o casal está forte. “Estamos bem”, disse Edu, que não quis dar mais detalhes sobre o relacionamento, que está em sua fase inicial.

Ao assumirem o namoro ao público, Ana fez questão de se declarar para Edu. “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, disse ela, que compartilhou alguns cliques do casal em seu perfil oficial do Instagram.