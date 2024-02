Edmundo sobre Daniel Alves: “Ele jogou a vida fora”

O caso de Daniel Alves ainda dá o que falar no mundo do futebol, afinal, o jogador segue preso diante do caso de estupro em uma casa noturna em Barcelona. Edmundo comentou o caso ao passar pela Sapucaí e disse que tem acompanhado o caso, mas não tem opinião formada sobre o assunto.

“Tenho acompanhado todo o caso e não tenho uma opinião formada. Só as duas pessoas que estão envolvidas na situação podem dizer o que realmente aconteceu”, disse Edmundo.

Ele ainda completa: “É uma pena, ele era um baita profissional. Ele jogou a vida fora por conta de uma atitude inconsequente”, finalizou.