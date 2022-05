“Eu estava adoecendo”, revela Edgard Piccoli ao PodCringe, do R7

Apresentador e ex-VJ da MTV explicou os motivos da saída polêmica do comando do “Morning Show”

Minha gente, o silêncio foi quebrado e a fofoca correu solta na entrevista do Edgard Piccoli para o PodCringe, do R7. O apresentador explicou tim tim por tim tim o motivo da sua saída do comando do programa ‘Morning Show’. Segura essa bomba!

“Chegou um ponto em que eu estava doente. Minha cabeça, psicologicamente, por mais força que você tenha, por mais escudo que você crie, por mais proteção que você levante contra essas energias ruins, chega uma hora que você quer outra coisa da vida. Eu não preciso mais disso”, explica o apresentador que ficou à frente do programa por oito anos.

Edgard Piccoli conta que estava adoecendo no programa (Foto: Reprodução)

Edgard não deixou de comentar sobre a política que passou a ser bastante comentada no programa. “Aquilo foi minando o nosso programa. O programa foi cada vez deixando de ser um programa de puro entretenimento e passou a gastar um tempo maior nas decisões políticas. E esses embates aconteceram e foram cada vez mais se acalorando e se avolumando no programa porque eu não queria deixar passar uma visão única dentro do Morning Show”, disse.

O apresentador comentou ao ser questionado sobre sua saída que não teve acordo, que eles simplesmente abriram mão, e que agora o importante para ele é a vida que ele leva.

Vamos sentir falta de ver o rostinho de Edgard nas telinhas do programa, mas a saúde mental é o que prevalece nesse momento.