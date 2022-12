Eddy Jr encontra moradores racistas e parte para cima: “Você não falou que ia me matar?”

Influenciador contou que o filho da moradora foi na porta de sua casa com uma faca dizendo que ia matá-lo

Minha gente, que isso? Faz um tempo que contei para vocês o caso de Eddy Jr. que sofreu racismo dentro do próprio condomínio, acontece que no desenrolar da história, muita coisa aconteceu. O humorista foi ameaçado pelo filho da moradora que proferiu xingamentos contra Eddy com uma faca. Que horror! O humorista encontrou os dois na rua e não deixou de proferir xingamentos e chegou a agredir o filho da moradora.

“Você não foi na minha casa falando que ia me matar? Você não foi com uma faca lá?”, disse Eddy.

A moradora que xingou o humorista ainda gritava na rua: “Se você fizer alguma coisa com ele… Para! Eu estou na rua. Não mexe com ele”, gritava na rua.

Eddy ainda publicou o vídeo agredindo o rapaz e o passarinho verde me contou que o caso já foi passado para sua advogada. Aguardo mais detalhes da treta.