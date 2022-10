Eddy Jr é vítima de racismo em dentro do seu próprio condomínio

Influenciador gravou o momento em que a mulher o chamou de macaco e ladrão

Vendo os vídeos eu me senti mal, não há palavras que curem as feridas de uma vítima de racismo. Eddy Jr gravou os momentos horríveis que passou ontem (18), com uma moradora do seu condomínio o xingando de macaco e ladrão. O influenciador usou as redes sociais para expor o caso e ainda disse que não sabe descrever o que está sentindo. Meu Deus, que horror…

“Cai fora, macaco. Tu é sujo, imundo. Eu não quero ficar com ele, não quero. Cai fora, bandido, imundo, [email protected], bundão, feio, horroroso, manda esse cara cair fora. Tu é mais feio quando ri do que quando está sério”, disse ela em vídeo.

“Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também… Não sei descrever o sentimento que tô sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil. Bjo pra todos que gostam de mim, espero que vcs compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo CRIME que ela cometeu…”, escreveu ele na legenda do post.