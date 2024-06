Ed Motta polemiza: “Quem escuta hip hop é burro”

Vish! Ed Motta levantou uma polêmica forte nas redes sociais após declarar que quem escuta hip hop é burro. O cantor ainda disse que é preto, mas que representa o que a raça tem de mais sofisticado.

“Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, qualquer um. Sem exceção. Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, Rafinha Bastos. ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil”, disparou numa live feita no Instagram.

Ed deu a entender que uma “pessoa inteligente” escuta jazz e música clássica. Uma pessoa ainda desafiou Motta a ligar para Mano Brown e chamar ele de burro.

No X, um usuário afirmou não ter se surpreendido com a atitude de Ed Motta. “Não é novidade que o ele não gosta de rap/hip hop, mas a forma que critica, vem carregada de elitismo e muito, mas muito, preconceito. Dessa vez, e talvez em outras, chegou a dizer que todos que fazem e ouvem hip hop deveriam estar presos. Lamentável, mas zero surpresas”, lembrou.