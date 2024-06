“É um milagre que eu ainda consiga me olhar no espelho”, dispara Kylie Jenner

A gente sabe que Kylie Jenner sempre foi vítima dos haters que usavam sua aparência para detonar a influenciadora. Em recente episódio do ‘The Kardashians”, ela abriu seu coração e falou que é um milagre ela ter confiança e se olhar no espelho, porque foram muitos comentários negativos sobre sua aparência durante sua vida toda.

Falando especificamente sobre as fotos tiradas durante a Paris Fashion Week em janeiro, Kylie começou a chorar, revelando que as pessoas comentaram que ela parecia “velha”. “É um milagre que eu ainda tenha confiança e consiga me olhar no espelho e me achar bonita”, disse ela. “Depois de Paris, houve essa foto em que, pela primeira vez, eu pensei, ‘OK, não vamos usar muita maquiagem’. Então, eu não usei muita maquiagem e alguém me fotografou de um ângulo ruim”.

Ela também mencionou: “Você pode ver fotos minhas desde os 13 anos. Sempre tive essas linhas”, indicando suas bochechas, “elas estão aqui desde que eu era criança”. Ela destacou que no último ano fez um procedimento para dissolver metade do seu preenchimento labial. “Detesto ter essa conversa repetidamente porque parece uma perda de tempo, sinto que isso nunca vai mudar para mim”, afirmou ela enquanto enxugava as lágrimas. “Nunca chorei por isso antes, mas acho que isso realmente me afeta. Por que as pessoas acham que é aceitável falar sobre mim dessa forma?”.

Contrariando os internautas, ela negou ter feito qualquer outra coisa em seu rosto além dos preenchimentos.“Mesmo que eu tivesse feito inúmeras cirurgias, ainda não é correto falar sobre a aparência de alguém”, disse ela à irmã. “As pessoas comentam sobre minha aparência desde que eu tinha 12, 13 anos – antes mesmo de eu começar com os preenchimentos labiais… E isso é tão doloroso. Eu pareço velha. Eu vejo isso em cada postagem”.