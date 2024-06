“E se fosse filha de cada um de vocês? E se sua mulher fosse estuprada?”, questiona Ana Maria sobre PL

Ana Maria Braga nloa deixu d edar sua opiniçao sobre o projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio, que ganhou status de urgência na Câmara dos Deputados na semana passada. A apresentadora usou sua voz para gerar o questionamento.

“Eu tô aqui hoje me colocando junto aos que ficaram indignados diante desse completo absurdo. Isso é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres.”

“Principalmente, as adolescentes, as meninas em situação de vulnerabilidade social. Uma gravidez causada por estupro — se você nunca sofreu, eu nunca sofri, me coloco no lugar de quem sofreu –, é um trauma irreparável. Não é fácil buscar caminhos, toma tempo. Muitas vezes, no país que a gente vive, leva mais que 22 semanas, porque você não acha quem faça…”, justificou.

“Onde já se viu fazer um negócio desses? Em que a punição da vítima é maior que a punição do algoz, quem fez o ato, que estuprou. A sociedade, senhores políticos, espera que esse projeto não seja aprovado sem uma discussão ampla, porque ele representa uma tremenda injustiça”, reforçou a apresentadora.

Em outro momento, Ana Maria fala sobre um argumento de quem defende o projeto. “Fácil falar ‘entrega o filho pra adoção’. Queria saber se fosse filho de algum de vocês que estão votando esse projeto. Se fosse alguém da sua família… E se sua mulher fosse estuprada? Isso acontece todo dia. É só pegar o que acontece no Brasil todo dia e saber o que as mulheres sofrem por aí”, disse.